【モデルプレス＝2025/11/12】元AKB48でタレントの高橋みなみが11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKB「美味しそう」手料理5品並んだ食卓◆高橋みなみ、えのき豚巻きなど手料理披露高橋は「今日のごはん」と題し、えのき豚巻きがメインの夕食の写真を公開。えのき豚巻きの調理途中の写真とともに、冷奴などの小鉢3品と汁物などが並んだ食卓を披露した。◆高橋