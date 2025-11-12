県内で生産される特産品の品質を向上させようと、農産物や加工品、工芸品などを集めての審査会が、県庁で開かれました。 審査会は、県内の食品加工会社などでつくる県特産協会が県と毎年開いているもので、ことしは３０の事業者から１１０点の商品が集まりました。協会によりますと、ことしは夏の猛暑の影響で野菜の収穫不足に苦しんだ事業者もありましたが、漬物が３０点と最多で、他にも自家製のそばやわさびなども出品されてい