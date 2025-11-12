寒さが深まる季節にぴったりのスイーツが、カンロから新登場。2025年11月12日（水）より予約販売が開始される「スノーマロウ（snow mallow）」は、“ショコラ×マシュマロ”で雪のような世界観を表現した冬季限定商品です。食べて楽しい、見て癒される“アメージングカンロ”シリーズ第3弾として、今年の冬のティータイムを特別に彩ります。 カンロ「スノーマロウ」で雪の世界へ♡