就職を希望する障害者を対象にした面接会が高崎市内で開かれ、約１４０人が仕事への意欲をアピールしました。 企業の採用担当者による約１分間のＰＲタイムで始まった就職面接会。この面接会は、就職を希望する障害者と企業のマッチングを支援しようと群馬労働局とハローワーク高崎などが開いたものです。１２日は、高崎市内にある金融機関や医療法人など３０の事業所が参加し、雇用形態などを説明しました。