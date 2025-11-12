＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】前相撲で登場した“最長身”力士のすごいカラダ（全身）初土俵を踏んだばかりの角界最長身“規格外”新人力士がファンの度肝を抜いた。圧倒的な強さで勝利すると、ネット上には「つよすぎ」「からだもうできてるやん」と驚きの声が相次いだ。入門した直後の力士が本場所で最初に取る前相撲。そんな初々しい新人力士が集う場所に、貫禄たっぷりの“大型新人