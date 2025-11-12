「日韓知事会議」で記念撮影する出席者＝12日、韓国・仁川（共同）【仁川共同】日韓の知事らが共通課題への対応策などを話し合う第8回「日韓知事会議」が12日、韓国西部仁川で開かれた。日本からは全国知事会長の阿部守一長野県知事や、宮城、山梨など過去最多となる計9県の知事が出席した。経済や農業分野、人口減少問題などを巡り自治体間の協力を模索した。経済分野では、韓国側から熊本県が半導体受託生産の世界最大手、台