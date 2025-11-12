【ニューデリー＝青木佐知子】インドの首都ニューデリーの観光名所の古城「レッドフォート」近くで１０日に発生した爆発事件を巡り、捜査当局は複数の医師らが関与したとみている。地元メディアは、医師らがインドとパキスタンが帰属を争う北部カシミール地方の分離・独立を求めるイスラム過激派「ジェイシモハメド」と関連があるとする当局の見方を報じている。爆発した車は、カシミール出身の医師の男が運転していたとみら