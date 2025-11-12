俳優・オダギリジョーが１２日、都内で行われた映画「兄を持ち運べるサイズに」（２８日公開）のプレミア上映会舞台あいさつに主演の柴咲コウ、共演の満島ひかりらと出席した。オダギリは妹にお金の無心をしたり、妻に愛想をつかされる兄役で「『監督からは今回の役はオダギリさんにピッタリですよ』と言われました。どういう捉え方をしているんだろうと」と苦笑いして振り返った。オダギリも素の自分の似ているところはある