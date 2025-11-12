全国的にインフルエンザの流行が始まり、県内には昨シーズンよりも早く注意報が発表されています。感染の傾向や効果的な予防方法について感染症が専門の医師に聞きました。 県によりますと、今月９日までの１週間に県内で報告があったインフルエンザの患者の数は１医療機関あたり１９．０２人でした。先月下旬の４．９５人から約４倍に増加していて今月４日には県内に今シーズン初めてインフルエンザ注意報が発表され