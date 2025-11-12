警察や小千谷市によりますと、12日、小千谷市に「小千谷市南荷頃の養鯉池でコイを捕食するクマ1頭を目撃した」と情報提供がありました。クマが目撃された池で養鯉業を営む人は「前日も、網が破られ、かみ切られたコイが散乱していた」と話しています。この地域は山あいにあり、ニシキゴイを育てている池が多くあります。現場の池は民家から110メートルの距離にもあります。警察と小千谷市は注意を呼びかけています。