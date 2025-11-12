中国メディアの新京報によると、ロシア初の人工知能（AI）搭載人型ロボット「AIDOL」が11日に行われたお披露目イベントで、少し歩いただけでバランスを崩して転倒する一幕があった。開発した企業の最高経営責任者（CEO）は、転倒したのは照明不足が原因である可能性が高いと主張した。開発チームによると、AIDOLは48ボルトのバッテリーを搭載し、6時間の連続稼働が可能。部品の77％がロシア製で、今後93％まで引き上げることを目指