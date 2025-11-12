前橋市の小川晶市長の事務所に電話をかけ、市長を名指しして「殺したくなっちゃったよ」などと脅したとして、前橋市に住む無職の男（６８）が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、前橋市南橘町に住む無職の高橋正容疑者（６８）です。警察によりますと高橋容疑者は先月１７日の午後３時半ごろ、小川市長の政治団体の事務所に設置されているコールセンターに電話をかけ、約９分間の通話の中で小川市長を名指