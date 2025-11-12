ナ・リーグ最優秀監督賞の結果に米メディアから疑問ドジャースを今世紀初のワールドシリーズ連覇に導いた名将が受けた評価が、米メディアの間で波紋を呼んでいる。全米野球記者協会（BBWAA）は11日（日本時間12日）、ブルワーズのパット・マーフィー監督がナ・リーグの最優秀監督賞を受賞したと発表。内訳も公開され、デーブ・ロバーツ監督には1〜3位票が1つも投じられなかった。アイオワ州の地元メディア「The Gazette」のジ