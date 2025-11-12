「ローリーズファーム」は、11月14日（金）12時00分〜11月21日（金）23時59分の期間、サンリオの機関紙「月間いちご新聞」とコラボレーションしたアイテムを、公式WEBストア「and ST」で先行予約販売する。【写真】エコバッグや巾着ポーチも！レトロ感がかわいいコラボアイテム一覧■ホリデーシーズンにぴったり今回発売されるのは、⾧年ファンに愛され続けてきた「月間いちご新聞」の魅力を、「ローリーズファーム」