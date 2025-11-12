レギュラーガソリン１リットル当たりの県内の平均小売価格は前の週より下がり、１７０円９０銭となりました。政府が補助金を段階的に増やすことから１３日からの支給額は５円増えて１５円となります。 経済産業省によりますと、レギュラーガソリン１リットル当たり１０日時点の県内の平均小売価格は前の週の調査より３０銭安い１７０円９０銭となりました。一方、全国の平均小売価格は、前の週より１０銭安い１７３円