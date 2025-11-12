前橋市役所（左）と議会庁舎（右） 前橋市の小川市長が市の職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題で、市議会の７会派は１２日、市長が辞職しない場合は２７日の議会定例会初日を念頭に不信任決議案を提出する方針を固めました。 これは、複数の市議が明らかにしたもので、近く小川市長に共同で申し入れるということです。自民系最大会派を含む市議会７会派は、１０月にも辞職を求める文書を提出していました。不