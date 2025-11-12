韓国の女性5人組「NewJeans」について、メンバー5人全員が所属レーベル「ADOR」に復帰することが分かった。12日に現地メディアが報じた。ADORはこの日、「NewJeansのヘリンとヘインが、ADORと共に活動を継続していくという意思を明らかにしました。両メンバーはご家族と共に熟慮し、ADORと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました」と発表していた。現地メディア「聯合