ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬£±£²Æü¡¢Âçºå»Ô¡¦ÄÌÅ·³Õ¤Ç±Ç²è¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê£²£±Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÄÌÅ·³Õ¥¿¥¯¥·¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÄÌÅ·³Õ¤Î¿¿²¼¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¾¦Å¹³¹¤Ë¡¢·àÃæ¤ÈÆ±¤¸¤¯¼«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÌÚÂ¼¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¹ß¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ê½êºî¤Ç½õ¼êÀÊ¤ÎÇÜ¾Þ¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ÄÌÅ·³Õ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ï