日本政府が、航空自衛隊那覇基地で予定していた韓国空軍機への初の給油支援を急きょ中止していたことが12日分かった。韓国軍機の一部が、島根県の竹島周辺で訓練飛行をしていたことが理由。日韓政府関係者が明らかにした。（共同）