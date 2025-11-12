鹿児島市街地で11日に相次いで目撃されたサル。12日も住宅地や小学校の近くで確認され、学校や子どもたちが警戒を強めています。 （記者）「鹿児島市伊敷台のこちらの公園近くで、きょう午後、サルの親子が2匹で歩いていたということです」 鹿児島市では、今月10日から天文館や与次郎、谷山などで相次いでサルが目撃されました。 市には10日から11日までに34件の通報があり、出没した範囲の広さから、市は2匹以上いるとみていま