◆大相撲▽九州場所第４日（１１日、福岡国際センター）東前頭４枚目・玉鷲（片男波）が珍手「首ひねり」で東同３枚目・平戸海（境川）を下し、３勝目を挙げた。右手で相手の首を巻き込み、豪快にひねり倒した。幕内で首ひねりを決めたのは、２０２２年名古屋場所の一山本以来。日本相撲協会によると、決まり手ランキング５０位で発生率０・０２％の珍しい技だ。４０歳の玉鷲も「転がすっていう感じで。でも自分で見てないか