◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）西十両４枚目・朝乃山（高砂）が２連勝で五分に戻した。東同２枚目の琴栄峰（佐渡ケ嶽）の右を差して左上手を取って前に出た。そのまま圧力をかけて寄り切った。「休まずいけて良かった。幕下の時から見ていた。差し身がうまい」と研究していた。今場所は初日から２連敗を喫した。元大関は「自分の立場なら五分ではなく（ずっと）連勝していないといけないが、それも人生な