政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員が１２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、立憲民主党の杉尾秀哉参院議員に対し、「意図的な虚偽発言」と怒りをあらわにした。斉藤氏は先月、参院で自民党の会派に加入し、「自民党・無所属の会」で活動していたが、９日にＮＨＫ党の立花孝志党首が名誉毀損容疑で逮捕されたことを受け、「現政権にご迷惑をかけた責任と政治の停滞を避けたい」と１１日付で会