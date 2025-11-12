天皇賞・秋で１０着のブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）に向かうことが１１月１２日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがこの日、ホームページで発表した。同馬は現在、福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出ており、１４日に茨城・美浦トレセンに帰厩予定。２０２３年のエリザベス女王杯の覇者だが、国内外キ