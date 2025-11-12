Ｊ１の神戸は１２日、神戸市内のグラウンドで１時間練習を公開した。１６日の天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）に向けて、吉田孝行監督は「安定して強さを発揮するチーム。相当覚悟を持ってやらないと勝てるチームではない」と気合を入れた。史上２チーム目の３連覇を目指したシーズンだったが、Ｇ大阪戦で引き分けてリーグ戦優勝の可能性が消滅した。２日間のオフを挟み、この日再始動。ミーティングでは、指揮官が「現状を見