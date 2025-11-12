外がすっかり暗くなった午後５時過ぎ。Ｇ球場の室内練習場での居残り特打で李承ヨプ（イ・スンヨプ）臨時コーチが門脇誠内野手に熱血指導した。秋季キャンプで臨時コーチを務める日韓通算６２６本塁打のアジアの大砲は鋭い素振りを披露し、身ぶり手ぶりでスイング軌道などを助言。その後「俺、投げようか？」と日本語で自ら打撃投手役を買って出て熱投した。快音が響くと「そう！」「ナイス！」とたたえながら鼓舞。マンツー