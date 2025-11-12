鹿児島県霧島市の大型店舗でインクカートリッジや電化製品などを盗んだ疑いで、65歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所不定、自称・本籍地が香川県小豆郡の65歳の無職の男です。 霧島警察署によりますと、男は12日午前11時20分ごろ、霧島市内の大型店舗内で、インクカートリッジや電化製品、キャンプ用品など16点、13万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。 男が商品をエコ