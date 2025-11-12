「8時だヨ！全員集合」などで人気を博した「ザ・ドリフターズ」の軌跡を紹介する展覧会が、鹿児島市で始まりました。開場式にはあのメンバーも駆けつけました。 きょう12日から始まった「ザ・ドリフターズ展」。オープニングセレモニーには高木ブーさんが駆けつけました。 （ザ・ドリフターズ・高木ブーさん）「（鹿児島は）久しぶり。ドリフターズで鹿児島に来たことは