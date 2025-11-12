１２日、会見に先立ち、人民大会堂東門外広場でフェリペ６世（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京11月12日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は12日、国賓として訪中したスペイン国王フェリペ6世と北京の人民大会堂で会見した。１２日、会見に先立ち、人民大会堂東門外広場でフェリペ６世（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／丁海