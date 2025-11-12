男子ゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズはあす13日、静岡・太平洋C御殿場Cで開幕する。前日11日にプロ転向を表明した中野麟太朗（22＝早大4年）は太平洋クラブとスポンサー契約を結ぶ“ホスト”としてデビュー戦を迎える。前日の会見前にコースのトイレで、予選ラウンドで同組で回ることが決まった昨年覇者の石川遼とばったり遭遇。「ペアリングお願いしますと挨拶して、この後（プロ転向の）記者会見ですと言ったら“光