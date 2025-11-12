12日は日本列島、地域によって「夏」と「秋」、そして「冬」が混在するかのような空模様でした。こうした中、日本の「気象リスク」が急激に悪化しているとの分析が示されました。【画像を見る】沖縄に近づく見通しか？フィリピンに猛威を振るった「台風26号」の今後の行方150地点で「冬日」観測沖縄には台風が接近か記者「午前9時の新宿です。マフラーを巻いている人や厚手のコートを着ている人が多い印象です」11月12日の東京の