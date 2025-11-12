12日、オーストラリア・シドニーで記者会見するアルバニージー首相（右）とインドネシアのプラボウォ大統領（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリアのアルバニージー首相とインドネシアのプラボウォ大統領は12日、シドニーで会談し、両国の安全保障関係を強化する新たな条約を締結することで合意した。一方が安保上の脅威にさらされた場合、互いに協議し共同措置も取れる内容。来年1月、インドネシアで署名する見通し