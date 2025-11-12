12日の国会。舞台を参議院に移した予算委員会で、高市総理を追及したのは白いスーツ姿のこの人。立憲・蓮舫議員：立憲民主党の蓮舫です。総理ご就任おめでとうございます。今日はちょっと耳の痛いことを指摘します。1年ぶりに国政に復帰した、立憲民主党の蓮舫議員。政治資金収支報告書に不記載があった、佐藤官房副長官の起用について厳しく追及した。また、首相と国民民主党の榛葉幹事長の初対決もあった。立憲・蓮舫氏「この人