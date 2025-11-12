養老鉄道（岐阜県大垣市）は１２日、駅係員の２０歳代の男性社員が、客が乗った電車を無免許で運転したと発表した。国土交通省中部運輸局は保安監査を実施し、行政指導などを検討している。同社によると、男性社員は、６月６日に岐阜県の広神戸―北神戸間で約３分間、７月６日に美濃本郷―東赤坂間で約１３分間、無免許で運転した。いずれも乗客が約１０人いたが、運行への影響などはなかった。正当な理由なく乗務員室に入っ