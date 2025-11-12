はしメロが、12月3日に発売するEP『百面相』に収録される楽曲「moi - self cover」のMVを公開した。◆はしメロ 動画「moi - self cover」は、バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックをテーマにした音楽原作キャラクタープロジェクト、「電音部」にはしメロが作詞作曲、80KIDZが編曲、黒鉄たまが歌唱を担当した楽曲を、はしメロ自身がセルフカバーした1曲。タイトルにある「moi」は、フィンランド語の“こんに