大事な話があるんだけどネガティブよりハッピーで心を満たしたい。白川さんのやさしい決意／メンタル強め美女白川さん2（1）メンタル激強な会社員・白川さん。彼女のモットーは「私は私、強く、可愛く！」陰口、ひがみ、マウントを華麗にスルーし、マイペースに自己実現へ向けまい進する毎日です。その前向きなパワーは、周りの人をも巻き込んでいくのです。周囲の目が気になって自分の気持ちを押し殺してしまったり、誰かの悪意を