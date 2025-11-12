¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡Ù¤è¤ê¡¢4¤Ä¤Î±é½Ð¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¤¦¤Á¡Ú¸÷¡Û¥Ñ¡¼¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z Æ°²èº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢4¤Ä¤¢¤ë±é½Ð¤Î¤¦¤Á¡Ú¸÷¡Û¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢À©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊýÁ´ÂÎ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ