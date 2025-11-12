民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」のスマートフォン・タブレット、コネクテッドTV（CTV）を合わせた累計アプリダウンロード数が、9000万を突破した。2025年4月に8500万DLを記録してから、6カ月で新たに500万のダウンロードを獲得したことになる。 参考：大泉洋×宮粼あおい、『ちょっとだけエスパー』に自信「第1話からは想像もつかない場所に」 TVerは