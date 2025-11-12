鹿児島ユナイテッドFCは12日、7月5日に起きたアカデミーバスの交通事故について公式サイトで報告した。事故は鹿児島市谷山中央8丁目23番地付近で発生。U-15所属の選手10名と運転手1名が乗車していたバスが居眠り運転により対向車線に進入し、歩道に乗り上げて電柱に衝突した。この事故で選手3名が骨折したほか、運転手を含む8名が打撲・裂傷などの怪我をして全員が救急搬送。現段階ではアルコールの影響や薬の服用、過労が原