全国各地に出没するクマの被害が急速に拡大している。「11月12日の朝日新聞の報道では、JR東日本管内で、列車とクマが衝突する輸送障害が10月末までに71件に達し、2023年度の51件、24年度の11件を大幅に上回る過去最大規模となりました」（スポーツ紙記者）また行楽シーズンを迎えた観光地では宿泊キャンセルが相次いでいる。こうした事態を受け、11月12日には自民党の「クマ被害緊急対策プロジェクトチーム」が、政府に対する