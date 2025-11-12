この記事をまとめると ■路線バスは全国的にドライバー不足が深刻だ ■全国各地でコミュニティバスに注目が集まっている ■都市部でも交通の空白地帯を埋めるためにコミュニティバスの導入が進んでいる コミュニティバスに注目が集まる 市民の足といえば、一般に鉄道や路線バスを思い浮かべるのではないだろうか。しかし、公共交通機関はいずれも収支が好調とはいえない。とくに路線バスは全国的に赤字のところも多く、いずれの