11月10日、モデルでプロ雀士の岡田紗佳が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「岡田さんは、《期間限定ロングカラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる》として、自身の画像を5枚、投稿しています。その画像では、黒髪ロングヘアになっていた岡田さんが。この投稿によれば、カラーとエクステで黒髪ロングになったといいます。加えて、胸元が大きく空いた黒のカーディガンを身につけ、唇の