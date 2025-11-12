本日の日経平均株価は、朝方に下値を試す展開も円安の進行が追い風となり、前日比220円高の5万1063円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した三井金属 [東証Ｐ]、ＦＰＳＯ工事順調で