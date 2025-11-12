60年前に貴重品を見つけ出したい！ゲーム開発事業などを行う「タイトー」が探している“60年前の貴重品”とは？ほっかほっか亭が自社のロゴをおよそ50年前にデザインした人を探していることが話題になるなか、今度は、60年前の“ある物”の情報提供を求める企業が現れました。「『クラウン602』って現存してる？弊社は情報を求めております」（タイトーの『X』の投稿コメント）ゲーム開発事業などを行う「タイトー」が初めて作った