【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.9の浅野貴哉（あさの・たかや）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト◆浅野貴哉（あさの・たかや）さんプロフィール学部／学年：法学部／3年出身地：北海道誕生日：1月12日趣味：散歩、筋トレ特技：バドミントン好きな食べ物：とりむね好きな言葉（座右の銘）：一期一会最近ハマっていること：サウナに行くこと