『絶望ライン工独身獄中記』を読む本稿はまったくの事実無根で、このテキスト中に実際の出来事は何ひとつ存在しない。日本語に読めなくもない文章はAIによりランダム生成された文字列であり、まったく意味をなさないことを先に述べさせて頂く。我が母校である福島の某高等学校はアルバイト禁止である。今もそうなのかは知らぬが、少なくとも私が在籍した3年間は間違いなく禁止であった。しかしながら禁忌を破る無法者が後を絶た