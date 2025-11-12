俳優の杉浦太陽（44）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻・辻希美（38）と3男2女の家族の近況を語った。杉浦は「青空（せいあ）の受験がもうすぐ。まだあと4か月ぐらいあるか」と来年、中学生の長男・青空くんの受験を控えていることを報告し「青空はね、友達と遊ぶ時間確保しながらやることしっかりやってるねん」と明かした。「中1中2の時はそんな勉強が好きじゃなくて、野球少年やったから。勉強より野球命で