冬の味覚「カキ」の生産量日本一を誇る広島県で異変です。水揚げしたカキが大量に死んでいる状態が続いていて、都内の飲食店などでも影響が出ています。瀬戸内海の郷土料理を味わうことができる都内の飲食店。この時期おすすめなのが、広島県でとれた大粒のカキをたっぷり使った「カキ鍋」です。お客さん「広島の呉のカキは身がしっかりしていて、食べ応えとミルキーさとか」しかし今、この広島のカキに異変が。こちらの店で鍋など