「最近、お腹まわりが気になる…」と悩める大人世代におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シングルレッグストレッチ・ピラティス】。お腹全体の筋肉をバランスよく刺激し、下腹・脇腹・くびれラインまでスッキリ引き締められるのが魅力です。続けるほどに、気づけばウエストの変化を実感できます。お腹全体に効く！寝たまま１分で体幹をフル活用「運動しなきゃ」と思っても、忙しい日々の中で時間を作るのは難しいもの