12日も各地で、クマによる被害が相次いでいます。こうした中、山と人里の間に「緩衝帯」を設ける“ゾーニング”で、出没防止に取り組む動きも出てきています。■岩手や新潟でクマ猟友会の男性、襲われてケガ広がるクマの行動範囲。12日にクマが出たのは、岩手県盛岡市。クマが出没したのは、盛岡駅から1キロほどの場所。その後、北東約800メートルでも、同一個体とみられるクマが目撃されています。12日は、岩手県八幡平市で犬の